السعودية اليوم / تعليم جازان يوقع اتفاقية لتنفيذ برنامجين تطويريين



جيزان 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامجين يستهدفان المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.

وأوضح المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي أن الاتفاقية جرى توقيعها مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وشركة وارف المعرفة، مشيرًا إلى أن البرنامج الأول "إسهام" يعد برنامجاً تطويرياً يهدف لتأهيل طلبة المرحلة الثانوية على ممارسة مهارات القرن الواحد والعشرين أثناء دراستهم، ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة، ومهيئين لحياتهم العملية المستقبلية، فيما يهدف البرنامج الثاني "سمو" للمشاركة في تأهيل عدد من معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ليكونوا قادرين على تقديم تعليم نوعي وأثر تربوي متمركز حول المتعلم.

وقدم المدير العام للتعليم شكره للمؤسسة والشركة على جهودهما الوطنية الكبيرة في خدمة قطاع التعليم ودعم هذه البرامج التطويرية المفيدة التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الميدان التعليمي، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي في إطار تفعيل الشراكات بين جميع القطاعات الحكومية والأهلية لخدمة أبناء وبنات هذه البلاد الغالية .

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