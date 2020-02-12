السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يصل إلى رومانيا



بوخارست 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

وصل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير إلى جمهورية رومانيا اليوم في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار هنري كواندا الدولي في العاصمة الرومانية بوخارست، معالي وزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، وسفير جمهورية رومانيا لدى المملكة العربية

وتأتي الزيارة التي يعقد خلالها مشاورات سياسية مع مسؤولين من الجمهورية الرومانية في إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لهذا العام للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك جزء من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي وفي مجالات أخرى، وتشجيع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

// انتهى //

23:55ت م

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بوخارست 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسوصل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير إلى جمهورية رومانيا اليوم في زيارة رسمية.وكان في استقباله لدى وصوله مطار هنري كواندا الدولي في العاصمة الرومانية بوخارست، معالي وزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، وسفير جمهورية رومانيا لدى المملكة العربية السعودية ميهاي كومان.وتأتي الزيارة التي يعقد خلالها مشاورات سياسية مع مسؤولين من الجمهورية الرومانية في إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لهذا العام للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك جزء من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي وفي مجالات أخرى، وتشجيع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.// انتهى //23:55ت م0288

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