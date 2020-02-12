رسالة مؤثرة جديدة من أرملة كوبي براينت

عبرت فانيسا براينت أرملة أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت، عن استمرار صدمة لوفاة زوجها وابنتها جيانا اللذين لقيا حتفهما رفقة 7 أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، عبر رسالة مؤثرة جديدة.

وبعد 16 يوماً من فقدان زوجها وابنتها، أعربت فانيسا (37 عاماً) عن استمرار صدمتها وعدم تصديق عقلها لما حدث؛ حيث كتبت على حسابها بموقع "أنستقرام": "كنت أرفض التعبير عن مشاعري بكلمات، عقلي يرفض أن يقبل أن كوبي وجيجي قد رحلا، ولا يمكنني استيعاب الأمرين معاً".

وتابعت: "يبدو أنني أحاول استيعاب أن كوبي قد رحل، لكن عقلي يرفض قبول أن جيجي لن تعود مرة أخرى"، مؤكدة أنها رغم ذلك يجب أن تتحلى بالقوة من أجل بناتها الثلاث الأخريات؛ ناتاليا وبيانكا وكابري.

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وكانت فانيسا عبرت عن حزنها للمرة الأولى عبر رسالة نشرتها على "أنستقرام" أيضاً بعد أيام قليلة من الحادث، قالت فيها: "لا توجد كلمات كافية لوصف الألم الذي نشعر به في هذه اللحظات.. عزائي أن كوبي وجيجي كانا يعلمان أنهما محبوبان جداً".، مرفقة بالمنشور صورة للعائلة.

وأضافت حينها: "نحن متأثرون للغاية بهذه الخسارة المفاجئة لزوجي الحبيب كوبي الذي كان أبا مدهشا لأبنائنا، وعزيزتي الجميلة والعذبة جيانا، التي كانت ابنة محبة وعاقلة ورائعة، وشقيقة مدهشة لناتاليا وبيانكا وكابري".

وتوفي براينت (41 عاماً) وابنته جيانا (13 عاماً) و7 أشخاص آخرين، كانوا جميعاً على متن مروحية خاصة بنجم كرة السلة الأمريكي بمدينة كالاباساس، بالقرب من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي.

يذكر أن براينت كان إحدى أساطير فريق لوس أنجلوس ليكرز وكرة السلة الأمريكية بشكل عام، بالنظر للأرقام القياسية التي حققها على مدار مسيرة ذهبية استمرت نحو 20 عاماً، كما أنه توج مع المنتخب الأمريكي بذهبيتي أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012.