حافز لا يؤثر على حساب المواطن ولكن!

2020-02-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأنه منفصل عن برنامج حافز، ولا يؤثر على تسجيل المستفيدين في البرنامج.

ولفت حساب متابعات الخليج 365، في تغريدة له عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إلى أنه سيتم احتساب حافز من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.

وكان حساب متابعات الخليج 365 حدد مهلة انتهت في 25 يناير الماضي للمسجلين المستقلين لتحديث المستندات الدالة على الاستقلالية، محذرًا من وقف الدعم في حال عدم تحديث المستندات.

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ويشدد حساب متابعات الخليج 365 دائمًا على تحديث البيانات بشكل دوري خاصة بيانات الدخل وعدد التابعين والحالة الاجتماعية وغيرها، حيث يؤثر عدم التحديث على الدعم بشكل مباشر.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365، أعلن أمس الاثنين، إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 “دفعة فبراير” البالغ عددهم حوالي 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد منهم 1.06 مليون ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 مليون ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن حوالي 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

وبيّن القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -1.1% ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسين في هذه الدفعة 3.8 مليون مستفيد رئيسي، شكلّ أرباب الأسر ما نسبته 60% بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاء نسبة الذكور 74% والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

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