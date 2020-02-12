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شكرا لقرائتكم قرقاش: إيران لن تحقق مرادها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش: إنه لا يمكن أن تحقق إيران ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية.
وأكد قرقاش، بحسب ما نقلت “العربية”، أن دولة الإمارات تؤيد دعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حل سياسي، مضيفًا أن التدخل في اليمن حال دون وقوعه في دائرة النفوذ الإيراني.
وأضاف قرقاش أن اتفاق فيينا فشل بسبب عدم إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية، وأن اقتصار اتفاق فيينا على منع إيران من حيازة السلاح النووي أمر غير كافٍ.
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