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شكرا لقرائتكم الحبيب: إدمان الجوال أضيف رسميًّا لقائمة الأمراض النفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رد على تساؤل بشأن علاج نوبات الذعر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد البروفيسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب أن “إدمان الجوال” أضيف رسميًّا إلى قائمة الأمراض النفسية.
وأضاف الحبيب، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الأمراض النفسية قد تظهر بشكل عضوي، وقد تظهر بشكل نفسي، وقد تظهر بالشكلين معًا، متابعًا أن علاج نوبات “الذعر” المرضية يجب أن يبدأ بتفسير أسباب الخوف.
وقال استشاري الطب النفسي: إذا كنت فتاة ناجحة اليوم، كطالبة، كأم، كأخت، كحفيدة، ستكونين غدًا أمًّا ناجحة.
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