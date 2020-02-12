، "الأرصاد" تنبِّه: موجة باردة على المدينة.. واستمرار الأتربة بالرياض والشرقية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة لمناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد موجة باردة، تشمل الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّهت منطقة الرياض بأنها تشهد استمرارًا للرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية والحريق والدوادمي والدلم والرين والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويقعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرمة وعفيف ومرات ووادي الدواسر. وبدأت الحالة الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا استمرارًا للرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق، وبدأت الساعة الـ 19.30 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.هيئة الأرصاد وحماية البيئة موجة باردة أتربة مثارة
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 12:56 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة لمناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد موجة باردة، تشمل الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّهت منطقة الرياض بأنها تشهد استمرارًا للرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية والحريق والدوادمي والدلم والرين والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويقعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرمة وعفيف ومرات ووادي الدواسر. وبدأت الحالة الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا استمرارًا للرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق، وبدأت الساعة الـ 19.30 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
، "الأرصاد" تنبِّه: موجة باردة على المدينة.. واستمرار الأتربة بالرياض والشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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