محمد بن مسعود - الدمام - الفيديو شهد رواجاً بمواقع التواصل والجهات الأمنية باشرت الحادث اقتحمت مركبة من نوع جيب، متجراً في محافظة العيدابي شرق منطقة جازان، وباشرت الجهات الأمنية والمعنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية تجاهه. وبينت مصادر أن المقطع الذي راج في بعض منصات التواصل يعود لحادث مطلع الأسبوع في محافظة العيدابي، اقتحم فيه جيب واجهة متجر ودفع بعاملين للأمام، فيما ساهم الموجودون في فك احتجاز الكاشير والذي بدا سليمًا. ووفقاً للمصادر فإن المرور باشر اتخاذ الإجراءات النظامية على الفور.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 12:22 AM الفيديو شهد رواجاً بمواقع التواصل والجهات الأمنية باشرت الحادث Advertisements مركبة تقتحم متجراً في العيدابي.. شاهد نجاة شخصين من الدهس مركبة تقتحم متجراً في العيدابي.. شاهد نجاة شخصين من الدهس اقتحمت مركبة من نوع جيب، متجراً في محافظة العيدابي شرق منطقة جازان، وباشرت الجهات الأمنية والمعنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية تجاهه. وبينت مصادر أن المقطع الذي راج في بعض منصات التواصل يعود لحادث مطلع الأسبوع في محافظة العيدابي، اقتحم فيه جيب واجهة متجر ودفع بعاملين للأمام، فيما ساهم الموجودون في فك احتجاز الكاشير والذي بدا سليمًا. ووفقاً للمصادر فإن المرور باشر اتخاذ الإجراءات النظامية على الفور.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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