انخفاض أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 أمام الجنيه المصري

شهد اليوم سعر الريال السعودي انخفاض كبير وواضح في سعره أمام الجنيه المصري، وذلك ليوم لثلاثاء 11 فبراير 2020، حيث أصبح متوسط سعره اليوم 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع، وإليكم اليوم قائمة بها أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية وأن الأسعار تتفاوت من بنك لبنك أخر وفيما يلي الأسعار.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي:

الشراء: 4.17 جنيه مصري

البيع: 4.20 جنيه مصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري:

الشراء: 4.16 جنيه مصري

البيع: 4.20 جنيه مصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر:

الشراء: 4.16 جنيه مصري

البيع: 4.20 جنيه مصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة:

الشراء: 4.11 جنيه مصري

البيع: 4.24 جنيه مصري