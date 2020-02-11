شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. احتجاز إبل سائبة في سدير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد طريف احتجزت بلدية روضة سدير أبل سائبة على غرار احتجاز السيارات المخالفة. ويبدو أن الإبل كانت تسير في الطريق العام وهو ما اعتبرته البلدية مخالفة تستحق احتجازهم. Advertisements وطالبت البلدية صاحب الإبل بمراجعتها؛ لاستكمال الإجراءات المتبعة في ذلك .

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