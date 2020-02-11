شكرا لمتابعة خبر عن خبير فلكي يكشف موعد انتهاء موجة البرد الشديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة في حوطة سدير؛ عبدالله الخضيري، عن موعد انتهاء موجة الطقس الباردة.

وقال ” الخضيري ” إن موجة الطقس الباردة ستبدأ في الاعتدال نهاية الأسبوع الجاري، متوقعًا تحسنًا في درجات الحرارة.

وأوضح أن فصل الشتاء ينتهي في 21 مارس، موضحًا أنه حتى هذا التاريخ ستبدأ درجات الحرارة في الاعتدال ثم الارتفاع تدريجيًا.

وأوضح الخضيري أن يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير أخر أيام أقتران القمر مع الثريا، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تُسمى بـ عقرب السم ؛ حيث تشهد برد قوي يقتل كما يقتل السم، فأكثر المواشي تموت فيه من قوة البرد.