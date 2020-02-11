بالصور طيران الحرس الوطني ينفذ تمريناً أمنياً مشتركاً بمطار خشم العان

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الرياض - علي القحطاني - نفذ لواء الأمن الخاص الأول بـ وزارة الحرس الوطني ولواء طيران الحرس الوطني الأول تمريناً أمنياً مشتركاً بمطار خشم العان. وتضمن التمرين لفرضيات الاقتحام الجوي والاستطلاع بطائرات AH-61، والإنزال الجوي والهبوط فوق المباني بطائرات البلاك هوك، وتقديم الدعم والإسناد بطائرات الأباتشي. Advertisements

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