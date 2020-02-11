شكرا لمتابعة خبر عن فيديو مؤثر لطفل مصاب بمرض غريب في عينه ولا يستطع العلاج بالليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مواطن فيديو لطفل يعاني من حالة مرضية في عينه؛ بينما لا يمتلك المال للعلاج.

وأظهر الفيديو الذي نشره مواطن يدعى ” أحمد اليزيد ” عبر حسابه على ” تويتر ” إصابة الطفل في عينيه الاثنتين وإصابته ببعض الجروح على ما يبدو في وجهه.

ولم يظهر الفيديو تفاصيل عن حالة إصابة الطفل، ولكن أوضح الطفل أن والده لا يمتلك سوى الضمان.

وناشد المواطن الذي وثق الفيديو المواطنين لمساعدة الطفل في العلاج.