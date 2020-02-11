هل العثور على الهوية المفقودة يلغي استخراج «بدل فاقد»؟

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراءات المطلوبة حال عثور فاقد الهوية الوطنية، عليها رغم بدئه استخراج هوية جديدة.
وتلقت «الأحوال المدنية»، تساؤلًا من أحد المواطنين عبر «تويتر» قال فيه، تقدمت ببلاغ حول فقدان هويتي الوطنية، ثم عثرت عليها لاحقًا، فهل ألغي البلاغ الذي تقدمت به؟ وردت الوكالة بأنه «في حال العثور على بطاقة الهوية الوطنية المفقودة، فعلى المواطن إكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة بدل فاقد. مشيرةً إلى أن أي هوية وطنية يتم الإبلاغ عنها يتم إلغاؤها، لحماية صاحبها.
إلى ذلك أوضحت «الأحوال المدنية»، أن البطاقة المفقودة، يمكن استخراجها بتسجيل الدخول في تطبيق «أبشر»، والابلاغ عن طريق خدمة الوثائق المفقودة، وحجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، ثم يحضر جميع المتطلبات مع تذكرة الموعد.
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