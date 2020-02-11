«الحصيني» يوضح المناطق المتأثرة بالكتلة القطبية وطقس مناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تؤثر الكتلة التي أصلها قطبي على مناطق «حائل، القصيم، الرياض وشمال الشرقية وغربها»، وذلك بدءًا من الليلة وتستمر ليومين.

وقال الحصيني، على حسابه بـ«تويتر»، إنه متوقع منذ فجر الأربعاء، أن تسجل درجات الحرارة في المناطق السابقة بجانب «الشمالية، الجوف، تبوك» ما بين اثنين فوق الصفر وأربع درجات تحت الصفر، مع تشكل الصقيع على أجزاء من تلك المناطق .

أوضح الحصيني، أن درجات الحرارة العظمى على هذه المناطق تُسجل ما بين ١٢ إلى ١٦درجة مئوية، وبمناطق «المدينة المنورة، الشرقية، نجران، المرتفعات الغربية والجنوبية» تتراوح الحرارة فجر غد الأربعاء ما بين ٧ إلى ١٤ درجة، وستكون الحرارة الصغرى بمكة ما بين ١٦ إلى ٢٠ درجة، والصغرى بجازان ما بين ٢٣ إلى ٢٥درجة.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع نشاط للرياح غدًا الأربعاء على أجزاء من مناطق الشرقية والكويت والبحرين والأمارات والربع الخالي وشرق منطقة مكة وغرب عمان، وكذلك أمطار متفاوتة على الباحة وعسير وجازان والربع الخالي والإمارات وعمان.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«طقس العرب»: درجات الحرارة تلامس الصفر غدًا في الرياض

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: انخفاض الحرارة بـ6 مناطق

«كراني» يتوقع موعد رحيل «الزائر القطبي» وموجة صقيع مدتها 48 ساعة