«شرطة الشرقية» تكشف لغز فقدان طفلين حديثي الولادة قبل 20 عامًا

كشفت شرطة المنطقة الشرقية، لغز فقد طفلين حديثي الولادة منذ 20 عامًا، وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن المتابعة الأمنية لبلاغات فَقْد الأطفال حديثي الولادة، أسفرت عن ضبط مواطنه بالعقد الخامس من العمر، بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطين عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عامًا وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الابلاغ عنهما.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ 24/ 04/ 1417هـ، والثاني بتاريخ 08/ 04/ 1420هـ، حيث تم إيقافها لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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