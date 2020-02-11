الأحوال المدنية توضح علاقة «التوكيل الشرعي» باستخراج سجل الأسرة للمطلقة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن إجراءات حصول المطلقة على «سجل للأسرة»، لا تتطلب تقديم «توكيل شرعي» عنها، جاء ذلك ردًّا من «الأحوال المدنية» حول «مدى أهمية وجود توكيل (وكالة شرعية) باستخراج سجل الأسرة لـ«مطلقة» هل يلزم إحضار بطاقتها الأحوال؟ وما هي الأوراق المطلوبة؟».

وردَّت الوكالة بأن «سجل يمكن إصداره للمطلقة ويصلها لعنوانها الوطني من دون الحاجة لتوكيل أي شخص آخر؛ وذلك عن طريق حسابها في «أبشر»، أو حجز موعد الكتروني وتجد الطلبات في تذكرة الموعد.

ويحقّ لكل أم سعودية لديها هوية وطنية، الاستفادة من سجل الأسرة للأمهات، بإضافة الأبناء المضافين في سجل والدهم والمرتبطين بسجلها؛ وذلك بهدف إثبات صلة الأم بالأبناء، وتمكينها من مراجعة أي جهة تطلب إثباتهم، فضلًا عن تمكينها من المطالبة بالحقوق النظامية لأبنائها.

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