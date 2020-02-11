فيصل بن مشعل يلتقي رئيسة وأعضاء لجنة سيدات الأعمال في غرفة القصيم

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم سهام صالح القفاري، ونائبتها الجوهرة عبدالله العريني، وعضوات اللجنة التي تعد الأولى بالغرفة التجارية، اللاتي قدمن للتعريف بعمل اللجنة، والاستنارة بتوجيهات سموه الكريمة لتعزيز دور اللجنة وخدمة سيدات الأعمال بالمنطقة. وفي بداية اللقاء استمع أمير منطقة القصيم لشرح موجز للتعريف بعمل اللجنة والنشاطات والجهود التي تبذلها لخدمة فتيات المنطقة، وتقديم كل الدعم والمساندة لسيدات الأعمال والمؤسسات التجارية النسائية، من خلال متابعتهن في التنفيذ وتهيئتهن في العديد من البرامج التدريبية التي تهم المستثمرات، وصاحبات المشاريع المبتدئة في عدة مجالات، عبر إقامة 12 مشروعاً، وعدد من الدورات وورش العمل الخاصة بذلك. ورحب أمير منطقة القصيم بالجميع، مؤكدا الدور الكبير الذي تقوم به شقائق الرجال في تنمية هذه البلاد المباركة في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة، منوها بما اطلع عليه من جهود لسيدات الأعمال لتحقيق كل نجاح تستفيد منه بنات دوت الخليج في عدة مجالات، مفيدا بأن هذه خطوات مباركة للجانب النسائي، لافتا الانتباه إلى أنه ما زال أمامنا العديد لخدمة شقائق الرجال اللاتي هن شركاء الرجل في عملية التنمية المستدامة. ووجه بإنشاء مجلس لسيدات الأعمال بالمنطقة، موضحا أهمية دعم ومساندة جميع مشاريع القطاع الخاص لما له دور كبير في إيجاد فرص العمل لأبناء وبنات دوت الخليج، مشيرا إلى ضرورة دعم وتنمية كل المشاريع الاستثمارية الخاصة بسيدات الأعمال والمستثمرات بالمنطقة والمساهمة في بناء ورفعة هذا دوت الخليج. من جانبها، أعربت رئيسة لجنة سيدات الأعمال سهام القفاري عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة القصيم، على دعمه وتشجيعه وتوجيهاته السديدة لبذل مزيد من الجهود لخدمة دوت الخليج، وتعزيز دور لجنة سيدات الأعمال.



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