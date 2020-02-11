800 مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين

تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، التقرير الختامي لمبادرة «مع اليتيم في البلد الأمين» والتي نفذتها مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بالمنطقة. وتضمن التقرير الذي سلمه لأمير منطقة مكة المكرمة ولنائبه، نائب رئيس مجلس أمناء كافل عبد الله الفايز، عرضاً عن منجزات المبادرة وحجم تفاعل المجتمع معها، والتي كانت تهدف إلى تحفيز المجتمع لتقديم مبادرات نوعية مستدامة لخدمة أيتام البلد الحرام، إذ بلغ عدد المبادرات المقدمة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية والأفراد 800 مبادرة شملت 195 مبادرة في المجال التعليمي والتربوي، و307 مبادرات في المجال الصحي والاجتماعي، و124 مبادرة في المجال الرياضي والترفيهي، و51 مبادرة في المجال الإعلامي، و36 مبادرة في المجال الاقتصادي، و82 مبادرة في المجال المؤسسي، و5 مبادرات في مجال دعم صندوق المبادرات. وعززت مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين إستراتيجية التطوع بالخدمات لدى المؤسسات والأفراد، كما أنها حققت دور التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات في تحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه أيتام البلد الحرام لتوفير الحياة الكريمة لهم، وتحسين جودة الحياة وفق ما تتطلع إليه رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس بمناسبة الثقة الكريمة بالتمديد له. وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، السديس بمناسبة الثقة الكريمة بالتمديد له، سائلين الله له التوفيق والسداد من جهته، قدم السديس شكره وتقديره للقيادة على ثقتها، ولأمير منطقة مكة المكرمة ولنائبه على الدعم الذي تلقاه رئاسة الحرمين في كافة مناشطها وبرامجها، ومتابعة سموهما الدائمة لكافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.