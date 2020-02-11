الصحة: الموظفون الحاليون سيقودون التحول الصحي

أوضحت وزارة الصحة أن إعلانها إلغاء نتائج التأهيل المسبق لمشروع خطة نقل الوظائف، كان واضحا ومباشرا، ولم يتطرق إلى أي تفاصيل أخرى. جاء ذلك خلال تعقيبها حول ما نشر في «دوت الخليج»، أول من أمس، تحت عنوان «الصحة تتراجع عن خطة نقل وظائف منسوبيها إلى شركات».

التحول الصحي

قالت «مع تقديرنا لجهودكم، فإننا نود الإيضاح ان ما تضمنه الخبر غير صحيح، إذ إن الوزارة ماضية في تنفيذ برنامج التحول الصحي، حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ووفقا لما ورد في رؤيه 2030 وبرنامج التحول الوطني، ونطمئن الجميع أن الموظفين الحاليين هم من سيقود التحول الصحي، إذ إنه -بلا شك- طبيعة الوظائف الصحية في التحول الصحي تختلف عن طبيعة الوظائف في النظام الحالي، كما أن نقل الوظائف يعني خطة لإعداد الموظفين أنفسهم الحاليين لشغل وظائف التجول الصحي، والذي يعد مشروعا تحوليا، المراجعات والتعديلات فيه لا تتوقف، وهذا دليل على التقدم بالمشروع».

وأضافت «نود الإحاطة بأن إلغاء عملية تأهيل الشركات التي تم الإعلان عنها في حساب إدارة المشتريات لمكتب تحقيق الرؤية بالوزارة، لا تخرج من كونها إجراءات روتينية ومعتادة في أي إدارة مشتريات حكومية، وذلك نظرا لمرئيات الفنيين المختصين ورغبتهم في تغيير وتحسين نطاق العمل، والذي يشمل تحديث الوظائف والمهارات المطلوبة ودراسة احتياجات التدريب، شاملا خطة لتطوير الموظفين، والتي تعدّ دليلا واضحا على أهمية الاستثمار في الموظف الحالي، وسيتم طرح كراسة المنافسة بشكلها الجديد بداية الأسبوع المقبل».

رد المحرر

إشارة إلى تعقيب وزارة الصحة، تؤكد «دوت الخليج» أن المصدر الوحيد للمادة المنشورة في الصحيفة، والتي ورد تعقيب وزارة الصحة، هي وزارة الصحة نفسها، إذ تم استقاء المعلومات من الإعلانات الصادرة عن الوزارة والمنشورة في الموقع الرسمي لها، والتي تم توثيقها دون إضافة أي معلومات أخرى من مصادر خارجية.