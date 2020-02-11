تدشين 16 مشروعا تعليميا بمكة

وبحسب العرض فإن مدارس النهروان، المتوسطة التاسعة، أنس بن مالك، أم القرى، حراء، ومجمع البحيرات تم تأهيلها ويستفيد منها نحو 3810 طلاب وطالبات، فيما تم إنشاء 6 مبانٍ جديدة للطفولة المبكرة ورياض الأطفال وإعادة تأهيل 84 فصلا في مباني قائمة يستفيد منها جميعا نحو 2700 طالب وطالبة.
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