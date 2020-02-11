القويحص: معرض بأيد مكية عمل احترافي

زار أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص معرض «بأيدٍ مكية» في مقر الشركة المنظمة شبه الجزيرة، بحي الزايدي في مكة المكرمة، وتم استعراض المنتجات المنفذة بأيد مكية سعودية، عبر خطوط إنتاج مؤهلة تماما لتمكين الحرفيين والحرفيات بجودة عالية، تمثلت هذه الخطوط في عدة أقسام: النسيج، التجميل، صناعة الصابون، الطباعة، الهدايا التذكارية، الإعاشة وتزيين الحلويات بمختلف أنواعها، إضافة إلى توظيف كل ذلك في تقديم خدمة جديدة للمجتمع المكي، وهي تنسيق وتنظيم المناسبات بمختلف أنواعها بقدرات مكية واعدة ومحترفة. أيضا، وفّرت الشركة تقديم الدورات وورش العمل، التي تؤهل الأسر في عملية صناعة المنتجات وتطويرها والقيام بتسويقها، خلال مبادرة من الاحتياج للإنتاج القائمة من الشركة. وأبدى القويحص إعجابه بفكرة تمكين الحرفيين والحرفيات بسوق العمل، وقال «إن هذا المعرض هو عمل مؤسسي احترافي راق، نرغب في أن يتوسع قدر المستطاع».



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