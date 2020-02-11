16 ساعة من البحث تنتهي بالعثور على قائد طائرة الرش

خلل فني
«دوت الخليج» التقت قائد طائرة الرش الكابتن طه الحبر الكباشي «68 عاما سوداني الجنسية»، وتحدث عن الليلة التي قضاها في الجبال وفي درجة برودة عالية، فبعد سقوط الطائرة ابتعد عنها، ثم نام واسترجع شريط الرحلة منذ بدايتها حتى تعطلت الطائرة وسقطت. وأضاف أنه عرف عن تلك المنطقة الجبلية الوعرة وجود نمور وثعابين خطرة وذئاب.
وقال «خط سير الرحلة كان مقررا له من مركز القوز التابع لمحافظة القنفذة وصولا إلى محافظة السليل ولكن بسبب خلل فني طارئ حدث ما حدث».
بيان
أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري عن تلقي مركز التحكم بلاغا عن هبوط اضطراري للطائرة التي أقلعت من مدرج الطائرات الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة في طريقها إلى السليل لتنفيذ إحدى مهامها المعتادة، حيث تم التواصل مع قائدها الكابتن «طه الحبر البشير الكباشي ـ 68 عاماً» سوداني الجنسية، حيث كان يطير على ارتفاع 500 متر تقريباً عندما لاحظ بداية عطل في المحرك، وبدأ في محاولة الهبوط الاضطراري باتجاه منطقة كثيفة الأشجار، حيث استطاع خفض مستوى الارتفاع إلى أن انطفأ محرك الطائرة وحطّ بها فوق الأشجار في منطقة وعرة جداً وسط الجبال بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان. وأشار بن دوسري إلى أن عمليات البحث استمرت 16 ساعة متواصلة بإشراف غرفة العمليات المشتركة التي كان يشرف عليها أمير منطقة عسير.
اطمئنان
كان محافظ المجاردة ووكيل المحافظة زارا قائد طائرة الرش في المستشفى ونقل له المحافظ تحيات وتهاني أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بسلامته. بدوره قال قائد طائرة الرش إنه يقدر كل هذه الجهود من أمير المنطقة والمحافظ ومن الفرق الأمنية والإسعافية والفرق التطوعية والأهالي، وأكد أن هذه الأعمال غير مستغربة من أبناء المملكة.
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