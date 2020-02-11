قبول 2425 شابا وشابة في برنامج الإنجليزية المكثف

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قبول 2425 شابا وشابة في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف، والذي تقدمه لخريجيها من البنين والبنات لتمكينهم من اكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وأتاحت المؤسسة 91 شعبة تدريبية منها 73 شعبة لفروع البنين و18 شعبة لفروع البنات، وذلك بمختلف منشآت المؤسسة التدريبية على مستوى مناطق المملكة، حيث يعد البرنامج من أهم البرامج التطويرية التي تقدمها المؤسسة لخريجيها. يذكر أن مدة البرنامج 510 ساعات تدريبية على مدى 17 أسبوعا تدريبيا، بالإضافة إلى 90 ساعة تدريب إلكتروني خلال فترة التدريب، ويتم تنفيذه للبنين والبنات في 18 منشأة من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة، يتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريبا مكثفا على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.



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