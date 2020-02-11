إمارة نجران تستجوب شيخا والإسكان تبدأ مرحلة التسليم

استدعت إمارة منطقة نجران أحد المشايخ بالمنطقة على خلفية إعلانه اعتمادَ مخطط في إحدى المحافظات، ويدعو المواطنين الراغبين في الحصول على أرض وقرض بالتواصل معه، لاعتماد اسمه والاستفادة من الدعم. وفي بيانا صادر، أمس، من إمارة منطقة نجران، نفت فيه صحة ما جاء في الإعلان الذي انتشر عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وأشارت في بيانها إلى تأكيد فرع وزارة الاسكان بنجران، أن المخطط المُشار إليه في الرسالة لم يُدرج في منصة سكني للحجز الإلكتروني حتى تاريخه. وعلى ضوء ذلك، فقد استدعت إمارة المنطقة شيخ القبيلة، وتم إفهامه بأن ذلك يُشكل مخالفة صريحة، إذ إن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة المخولة باستلام الطلبات وتحديد المستفيدين، وتم أخذ تعهد عليه بعدم استلام أي طلب من أي مواطن، مع التنويه بأنه سيكون عرضة لأي عقوبة يقرها النظام، في حالة عدم التقيد بذلك.

1061 وحدة سكنية

أفصح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم لـ«دوت الخليج»، عن البدء بتسليم 1061 وحدة سكنية من نوع فيلا، للمستفيدين من منطقة نجران، الأحد 2/‏‏ 6/‏‏ 1441، وذلك بعد اكتمال دخول الخدمات للمشروع الذي يقع على مساحة 1260000 متر مربع، مشيرا إلى تسليم الأراضي الخدمية التي وفرها المشروع للجهات الحكومية، كلٌّ حسب اختصاصه. وأضاف «أن وزارة الإسكان طرحت 4 مخططات في منطقة نجران بعدد 6499 قطعة، وتم توقيع عقودها بالكامل مع المستفيدين من برنامج سكني، وجار العمل حاليا على طرح 4 مخططات جديدة خلال هذا العام، توفر أكثر من 4500 قطعة سكنية، إذ سيتم طرحها لاحقا للمستفيدين من برنامج سكني».

الحلول السكنية

بيّن السويلم أن وزارة الإسكان خلال برنامج سكني، توفر كثيرا من الخيارات والحلول السكنية للمواطنين، لتمكينهم من اختيارهم بما يتناسب معهم ضمن تسهيلات متعددة، تشمل إمكان الحصول على القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، لشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي. ويمكن الاطلاع على كل الخيارات السكنية، خلال موقع وتطبيق سكني.