1061 وحدة سكنية
أفصح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم لـ«دوت الخليج»، عن البدء بتسليم 1061 وحدة سكنية من نوع فيلا، للمستفيدين من منطقة نجران، الأحد 2/ 6/ 1441، وذلك بعد اكتمال دخول الخدمات للمشروع الذي يقع على مساحة 1260000 متر مربع، مشيرا إلى تسليم الأراضي الخدمية التي وفرها المشروع للجهات الحكومية، كلٌّ حسب اختصاصه. وأضاف «أن وزارة الإسكان طرحت 4 مخططات في منطقة نجران بعدد 6499 قطعة، وتم توقيع عقودها بالكامل مع المستفيدين من برنامج سكني، وجار العمل حاليا على طرح 4 مخططات جديدة خلال هذا العام، توفر أكثر من 4500 قطعة سكنية، إذ سيتم طرحها لاحقا للمستفيدين من برنامج سكني».
الحلول السكنية
بيّن السويلم أن وزارة الإسكان خلال برنامج سكني، توفر كثيرا من الخيارات والحلول السكنية للمواطنين، لتمكينهم من اختيارهم بما يتناسب معهم ضمن تسهيلات متعددة، تشمل إمكان الحصول على القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، لشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي. ويمكن الاطلاع على كل الخيارات السكنية، خلال موقع وتطبيق سكني.
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة نجران تستجوب شيخا والإسكان تبدأ مرحلة التسليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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