إزالة مخطط عشوائي بالشميسي

أزالت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية أمس، مخططا عشوائيا بمنطقة الشميسي بمكة المكرمة، وذلك ضمن جهود البلدية في المحافظة على الأراضي والممتلكات العامة. وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، أن المخطط الذي تمت إزالته احتوى على 20 أرضا مسورة بمساحات شاسعة وإحداثات متنوعة، مشيرا إلى تكثيف الجهود الرقابية من قبل الفرق الميدانية لمنع التعديات على الأراضي والمرافق العامة، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، وتنفيذا لتوجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الذي يحرص على ألا تتوانى الأمانة في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أي موقع من المواقع، وذلك بالإبلاغ عبر نظام «بلدي» على الرقم 940 أو عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.



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