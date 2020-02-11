Drones تباشر الحوادث المرورية

كشف المدير التنفيذي لنجم لخدمات التأمين محمد السليمان، أن هناك خطة لاستخدام طائرات Drones لمباشرة الحوادث، ويتطلب الأمر بعض الدراسات مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد والهيئة العامة للطيران، مؤكدا أن هناك تعاونا مع أمانات المناطق لتفعيل كاميرات الشوارع واستخدامها للمعاينة في مركز القيادة، وتحديد الحادث وتقديم تقريره للحادث، من خلال إعادة وضع التصادم قبل حصوله، بالإضافة إلى مكافحة الاحتيال.

زمن الاستجابة

بين السليمان أن تقليل زمن الاستجابة يخضع لعدة اعتبارات منها منطقة الحادث، وموقع الحادث، والعمل جارٍ لتحسين مدة الاستجابة من خلال استخدام الدراجات النارية، أو تفعيل التطبيقات مثل «صور.. حرك.. بلغ» بهدف عدم عرقلة السير، مشيرا إلى أن حوادث النساء آمنة «أقل كارثية» من حوادث الرجال.

انخفاض الحوادث

أوضح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب، أن نسبة الحوادث انخفضت في عام 2019 إلى 14% مقارنة بـ26.5% في 2016، وكذلك تراجعت نسبة إصابات الحوادث إلى 13% خلال الفترة نفسها مقابل 27% خلال عام 2016، لافتا إلى أن عدد الوفيات تقلص إلى 3.2% في 2019 مقابل 6.7% في 2016.

استراحات إجبارية

أفاد الضبيب خلال مشاركته أمس في ملتقى ومعرض السلامة المرورية الخامس بالدمام، بأن قوات أمن الطرق بصدد إنشاء مناطق لإعادة الحيوية للسائقين باستخدام تقنيات حديثة دون تواجد أمني عبر شد انتباه السائقين خلال مدة لا تتجاوز ساعتين من القيادة، كاشفا عن إطلاق مبادرة لإنشاء محطات استراحة إجبارية للشاحنات، مشيرا إلى أن أمن الطرق سجل مخالفات خلال الـ60 يوما الماضية نحو 1400 حافلة معادة لمخالفتها للأنظمة، ونحو 5 آلاف مخالفة مرورية ارتكبتها الحافلات، مؤكدا في الوقت نفسه أن أمن الطرق سيعمل على إطلاق تطبيق مرتبط بـ«أبشر أعمال» لإصدار تصاريح النقل العام لكل رحلة ويشمل جميع البيانات.

الضبط المروري

أشار المدير العام للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي إلى أن تسجيل المخالفات هدفه تعزيز الالتزام بأنظمة السلامة على الطرق والحد من الحوادث، لافتا إلى أن ما تحقق من إنجازات كبيرة في انخفاض في عدد المتوفين بنسبة 38% والمصابين إصابات بالغة بنسبة 56%، وانخفاض في الحوادث الجسيمة بنسبة 52%، كان من نتائج الضبط المروري وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن تطوير نظام الاعتراض على المخالفات يأتي في مقدمة اهتمام المرور من حيث الشفافية وإثبات الحق.

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تقيد الموظفين

أفاد الأمين العام للجنة السلامة المرورية وممثل أرامكو عبدالله الراجحي بأن الشركة جعلت السلامة المرورية من أهم المعايير التي يجب مراعاتها والتقيد بها بدقة من قبل الموظفين والمقاولين وأفراد عائلاتهم، لافتا إلى أنه وبهدف محاكاة ما هو معمول به عالميا في مجال السلامة المرورية قُسّم العمل في اللجنة إلى 4 محاور، وهي: الضبط المروري وهندسة السلامة المرورية والتعليم والتوعية والطوارئ والاستجابة الإسعافية، وكان لذلك نتائج مهمة أسهمت في خفض الحوادث بشكل لافت.

انخفاض المتوفين بنسبة 38%

انخفاض المصابين بإصابات بالغة 56%

انخفاض الحوادث الجسيمة بنسبة 52%

5 مخالفات مرورية للحافلات خلال 60 يوما

خطة لتفعيل كاميرات الشوارع

خطة لاستخدام طائرات درونز لمباشرة الحوادث