الشورى يوصي بتلبية طلبات نقل المعلمين والمعلمات

طالب مجلس الشورى أمس وزارة التعليم بالتوسع في بناء المدارس الحكومية «بنين- بنات» وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية، والتنسيق مع الجهات المختصة لتيسير تلبية طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 /‏1440، في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى الاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم في تحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي ترفع جودة التعليم الأهلي. وطالب المجلس الوزارة بدراسة إمكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم، بما يعمق خبراتهم، ويرفع من جودة أدائهم التعليمي، وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ، ودراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم.

وطالب المجلس الوزارة بتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.

توطين الوظائف

طالب المجلس الوزارة بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية. وشدد على الوزارة بتعزيز مضامين الثقافة الصحية وما يتعلق بها من التغذية السليمة والتوعية بالإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام، كما طالب المجلس الوزارة بسرعة تطوير منظومة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بما يضمن التوازن بين تقليص المدة الزمنية للانتظار، وتحقيق المصلحة العامة.

سن التقاعد

طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن الـ70، وتبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة في المدارس.

وكان مجلس الشورى استهل جدول أعماله بمناقشة تقريري لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الدفاع للعامين الماليين 1438 /1439، و1439 /1440. وبعد طرح تقريري اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء عن تقريري اللجنة، إذ قدموا في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات بشأن ما تضمنه التقريرين من معلومات عن أداء قطاعات الوزارة وإنجازاتها. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت للدراسة.

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موافقة

وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة العام في السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالعراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقًا) في المملكة، ووزارة التجارة والصناعة في كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.

مطالبة بالتوسع في بناء المدارس الحكومية وفق المواصفات الحديثة

الاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية لتحسين العملية التعليمية

تفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية

دراسة إمكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم

دراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس إلى سن الـ70