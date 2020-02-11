شارع يحمل اسم علي السويلم

كما يُعتبر «السويلم» من الداعمين الأساسيين لجميع المناشط التي تقيمها البلدية والجهات الخدمية الأخرى بالمحافظة .
بصماته
جمع رئيس مجلس إدارة شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات، ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية بالبكيرية، علي محمد السويلم بين العطاء والكفاءة والخبرة، وهو واحد من أعلام الوفاء في محافظة البكيرية.
نشأته
ولد علي السويلم في محافظة البكيرية عام 1955، بدأ السويلم حياته العملية بمؤسسة محمد العلي السويلم قبل تحويلها لشركة، وكان ذلك 1982 بوظيفة مهندس موقع، واستمر في العمل فيها حتى أصبح رئيس مجلس الإدارة كما يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية منذ 1981، وحاصل على دبلوم في إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية من جامعة جورج واشنطن أمريكا عام 1995، وهو عضو الاتحاد الدولي للطرق من عام 1985، عضو مجلس إدارة شركة مصنع مياه المنهل من عام 1990-2002، وعضو لجنة الطرق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض من عام 1417-1429، وعضو مجلس إمارة منطقة القصيم من عام 1418-1426، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم من عام1421-1429، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود الخيرية، عضو لجنة أهالي القصيم.
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