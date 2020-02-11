شارع يحمل اسم علي السويلم

وجه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بإطلاق اسم رئيس لجنة أهالي البكيرية علي محمد السويلم، على أحد الشوارع بالمحافظة، وذلك تقديرا منه لإسهاماته في تنمية محافظة البكيرية المتعددة. ومن أعماله بمحافظة البكيرية نزعه لملكيه أحد العقارات المعترضة لأحد الشوارع التي حالت دون افتتاحه أمام المواطنين بالمحافظة، حيث قام بتعويض مالكها بمبلغ وقدره سبع مئة ألف ريال، وكما أنه قام بنزع ملكية جزء من إحدى المزارع وذلك لتوسعة طريق الملك فيصل -رحمه الله- وعوض مالكها بمبلغ مئة وتسعة وسبعين ألف ريال، كما أن له مشاركات مع المجلس البلدي والبلدية بتكفله بتكاليف أحد المكاتب المتخصصة التي قامت بتصميم عدد من الدوارات والتقاطعات بالمحافظة، وسبق وأن دعم بادرة المجلس البلدي باستزراع شجر الغضا بمتنزه الغابة بالبكيرية بثلاثة آلاف شتلة، ووعد بالمزيد لإنجاح هذه البادرة.

كما يُعتبر «السويلم» من الداعمين الأساسيين لجميع المناشط التي تقيمها البلدية والجهات الخدمية الأخرى بالمحافظة .

بصماته

جمع رئيس مجلس إدارة شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات، ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية بالبكيرية، علي محمد السويلم بين العطاء والكفاءة والخبرة، وهو واحد من أعلام الوفاء في محافظة البكيرية.

نشأته

ولد علي السويلم في محافظة البكيرية عام 1955، بدأ السويلم حياته العملية بمؤسسة محمد العلي السويلم قبل تحويلها لشركة، وكان ذلك 1982 بوظيفة مهندس موقع، واستمر في العمل فيها حتى أصبح رئيس مجلس الإدارة كما يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية منذ 1981، وحاصل على دبلوم في إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية من جامعة جورج واشنطن أمريكا عام 1995، وهو عضو الاتحاد الدولي للطرق من عام 1985، عضو مجلس إدارة شركة مصنع مياه المنهل من عام 1990-2002، وعضو لجنة الطرق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض من عام 1417-1429، وعضو مجلس إمارة منطقة القصيم من عام 1418-1426، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم من عام1421-1429، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود الخيرية، عضو لجنة أهالي القصيم.