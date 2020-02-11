4 محاور في جلسة المسؤولية الاجتماعية

افتتح مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان في مقر المجلس بالرياض، أمس، جلسة الحوار السادسة التي ينظمها المجلس تحت عنوان «المسؤولية الاجتماعية.. رؤية مستقبلية»، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من الجهات الحكومية، وممثلي الغرف التجارية في المملكة، والجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية والباحثين المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية. وأكد الصمعان أن الجلسة تأتي في إطار تنظيم المجلس لجلسات حوار وندوات تهدف إلى التواصل مع المجتمع لمناقشة المواضيع التي تهم المواطنين. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، أن رؤية المملكة 2030 التي انطلقت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أكدت على تفعيل المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات الربحية وغير الربحية. التزام أخلاقي ورأى أن المسؤولية الاجتماعية التزام أخلاقي يتحمله الأفراد والمؤسسات والشركات تجاه المجتمع، مقترحاً من أجل تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني على القيام بواجبها في أداء المسؤولية الاجتماعية فإنه ينبغي العمل على بث الوعي بأهميتها. من جهته، أشار عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار محمد الحيزان، إلى أن المسؤولية الاجتماعية واجب وطني. بعد ذلك استعرض المشاركون في مداخلاتهم محاور الجلسة والتي تتمثل في واقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة، واتجاهات ومعايير المسؤولية الاجتماعية دوليا، وأهم التحديات إلي تواجه سبل تفعيل المسؤولية الاجتماعية، ودور وسائل الإعلام في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية.



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