تسليم مفاتيح الإسكان التنموي للمستفيدين بالباحة

سلم أمير منطقة الباحة ورئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير حسام بن سعود بديوان الإمارة أمس، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي الجمعيات الخيرية في المنطقة والتي تم توفيرها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.

ونوه الأمير بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لبرنامج الإسكان التنموي، وأوضح بأن «ما تم من تسليم الأسر لوحداتهم السكنية وبالتكامل ما بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة ما هو إلا ترجمة لحرص واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتنفيذاً لتوجيهاتهم الكريمة بخدمة المواطنين والمواطنات».

وشكر الأمير لوزير الإسكان على ما يقدمه للمنطقة من خدمات وحلول إسكانية للمنطقة بشكل عام، والإسكان التنموي بشكل خاص، موجهاً الشكر كذلك لأعضاء اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة على ما يقومون به من أدوار ودعم تهدف لتسريع وتسهيل خدمة الأسر الأشد حاجة بمدن ومحافظات منطقة الباحة.