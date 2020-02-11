مدني العرضيات ينفذ تجربة فرضية احتجاز أشخاص بالسيول

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة العرضيات فرضية عبارة عن احتجاز أشخاص بسيول بوادي ديمران، وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد عثمان القرني، أن هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة، والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء. وذكر أنه تم انتقال فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي وكذلك المعدات الثقيلة المساندة للموقع، وتم إخراج شخصين جرفت السيول مركبتهما، حيث تم إخراجهم بواسطة كرسى الإنقاذ وباستخدام الونش وبنادق الحبال وأطواق النجاة. وبعد انتهاء الفرضية تم عقد اجتماع للمشاركين تم فيه مناقشة الإيجابيات لتعزيزها ومناقشة السلبيات لتلافيها. وشدد القرني على ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عند هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة بعبور الأودية ومجاري السيول.



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