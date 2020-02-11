السعودية اليوم / ألمانيا تؤكد اكتشاف حالتين جديدتين بفيروس كورونا



برلين 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

أكدت ألمانيا اليوم اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا الجنوبية .

وأوضحت وزارة الصحة في مدينة بافاريا الألمانية أن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرج غربي ميونخ, مما رفع عدد حالات الإصابة إلى 16 شخصاً.

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23:17ت م

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