

جدة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة العرضيات، اليوم تجربة فرضية لاحتجاز أشخاص بالسيول في وادي ديمران.

وأوضح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل في مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، وتهدف إلى تدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الأداء .

وأفاد أن الفرضية تضمنت تواجد فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي وكذلك المعدات الثقيلة المساندة للموقع ومن ثم إخراج شخصين جرفت السيول مركبتهم، أخرجوا بواسطة كرسي الإنقاذ، وباستخدام الونش وبنادق الحبال وأطواق النجاة، وبعد انتهاء الفرضية عُقد اجتماع للمشاركين جرى خلاله مناقشة الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لتلافيها .

وشدد القرني على ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عند هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة بعبور الأودية ومجاري السيول .

// انتهى //

22:51ت م

0281





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني العرضيات ينفذ تجربة فرضية لاحتجاز أشخاص بالسيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.