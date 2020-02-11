السعودية | انخفاض حوادث الطرق السريعة إلى النصف خلال 3 سنوات وتراجع الوفيات من 6.7% الى 3.2%

الخليج 365 - الرياض- الدمام - عبدالله السعيدي

أكد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب أن نسبة الحوادث انخفضت في العام 2019 الى 14% مقارنة 26.5% في 2016 وكذلك تراجعت نسبة اصابات الحوادث الى 13% خلال الفترة نفسها مقابل 27% خلال العام 2016 ،لافتا الى ان عدد الوفيات تقلص الى 3.2% في 2019 مقابل 6.7% في 2016 .

وأفاد خلال مشاركته امس بملتقى ومعرض السلامة المرورية الخامس بالدمام بان قوات أمن الطرق بصدد انشاء مناطق لإعادة الحيوية للسائقين باستخدام تقنيات حديثة دون تواجد أمني عبر شد انتباه السائقين خلال مدة لا تتجاوز ساعتين من القيادة ، كاشفا عن اطلاق مبادرة لإنشاء محطات استراحة اجبارية للشاحنات تتوافر فيها جميع الخدمات اللازمة ومراكز ضبط ورقابة التي تتضمن التزام بتطبيق معايير وتعليمات السلامة المرورية بهدف خفض معدلات الحوادث وضبط ممارسات تجارية مخالفة للأنظمة، مشيراً إلى أن أمن الطرق سجّل مخالفات خلال الـ 60 يوماً الماضية نحو 1400 حافلة معادة لمخالفتها للأنظمة، ونحو 5 ألاف مخالفة مرورية ارتكبتها الحافلات، كاشفاً إطلاق مبادرة إلزام الحافلات على تطبيق معايير وتعليمات السلامة المرورية، مؤكداً في الوقت نفسه أن أمن الطرق سيعمل على إطلاق تطبيق مرتبط بـ “أبشر أعمال” لاصدار تصاريح النقل العام لكل رحلة ويشمل جميع البيانات.

بدوره أشار مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد البسامي أن تسجيل المخالفات هدفه تعزيز الالتزام بانظمة السلامة على الطرق والحد من الحوادث ، لافتا الى أن ما تحقق من انجازات كبيرة في انخفاض في عدد المتوفين بنسبة 38% والمصابين إصابات بليغة بنسبة 56%، وإنخفاض في الحوادث الجسيمة بنسبة 52% ، كان من نتائج الضبط المروري وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، مشيرا الى أن تطوير نظام الاعتراض على المخالفات يأتي في مقدمة اهتمام المرور من حيث الشفافية واثبات الحق .

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بدوره أفاد المدير التنفيذي لنجم لخدمات التأمين د.محمد السليمان ، ان “نجم” تتوسع دائما بالمواقع بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور، وهناك مركزين بالمنطقة الشرقية، مبينا أن “نجم” تعتمد على مراكز الانطلاق لتغطية الحوادث، لافتا ان اغلب الخدمات مؤتمته فلا حاجة للذهاب للفروع والمراكز الا للاعتراض او في حالات مكافحة الاحتيالات، وماعدا ذلك “نجم” تعمل على تطوير خدماتها الالكترونية لتغطية جميع المتطلبات التي يحتاجها العميل بطريقة مؤتمته وسريعة.

ولفت السليمان الى ان تقليل زمن الاستجابة يخضع لعدة اعتبارات منها منطقة الحادث، وموقع الحادث، فالبعض نصل له في اقل من 20 دقيقة والبعض قرابة الساعة، ونعمل على آليات لتحسين تقليل مدة الاستجابة من خلال استخدام الدراجات النارية، تفعيل التطبيقات مثل “صور.. حرك.. بلغ” بهدف عدم عرقلة السير.

وأوضح ان استخدام طائرات الدرونز لمباشرة الحوادث هي خطة طويلة الامد تتطلب بعض الدراسات مع الهيئة العامة للطيران والادارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي، ولدينا مشروع جديد بالتعاون مع أمانات المناطق يعتمد على كاميرات في الشوارع ويستطيع المعاين في مركز القيادة تحديد الحادث وتقديم تقريره للحادث من خلال اعادة وضع التصادم قبل حصوله.

وكشف أن “نجم” لديه 38 مركزًا يغطي 40 منطقة بالمملكة، وقال أن حوادث النساء آمنة “أقل كارثية” من حوادث الرجال.

وأشار امين عام لجنة السلامة المرورية وممثل ارامكو المهندس عبدالله الراجحي أن الشركة جعلت السلامة المرورية من أهم المعايير التي يجب مراعاتها والتقيد بها بدقة من قبل الموظفين والمقاولين وأفراد عائلاتهم،،، إضافة إلى زوارها من خارج الشركة و كانت إسهاماتها واضحة إلى درجة الى درجة أنها أصبحت على مستوى المجتمع مضرب مثل في تقيد موظفيها بأصول السلامة عبر برامج تثقيفية لموظفيها للسياقة الآمنة وتلزمهم على إجتياز برنامج تدريبي لمدة يومين للسماح لهم بقيادة مركبات الشركة ، كما تم تركيب عدد كبير من كاميرات الرصد الآلي الثابتة على بعض طرق الشركة الرئيسية منذ أكثر من ثمانية أعوام ، لافتا الى أنه وبهدف محاكاة ما هو معمول به عالمياً في مجال السلامة المرورية قُسّم العمل في اللجنة إلى أربعة محاور، وهي: الضبط المروري وهندسة السلامة المرورية والتعليم والتوعية و الطوارئ والإستجابة الإسعافية ، وكان لذلك نتائج مهمة أسهمت في خفض الحوادث بشكل لافت .

