شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار اليمن» يستعرض مشاريع التنمية بلندن والان نبدء بالتفاصيل

انطلق معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يقيمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مقر سفارة المملكة بلندن، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، ويهدف إلى إبراز الجهود الإغاثية والإنسانية والمشاريع السعودية التنموية في اليمن.

وتفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، فعاليات المعرض.

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ويستقبل المعرض الزوار من الأشقاء اليمنيين المقيمين في لندن، والصحفيين والإعلاميين والكتاب البريطانيين ومن أعضاء البرلمان البريطاني والمسؤولين في الخارجية البريطانية، بحضور المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وتتضمّن مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر المعرض تقديم شروح تعريفية للزوار عن مشاريع التنمية والإعمار في اليمن، التي يستفيد منها الأشقاء اليمنيون بجميع فئاتهم.

ويتعرف الزوار من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية من خلال المعرض على حجم الدعم السعودي المقدم للأشقاء في اليمن، بالإضافة إلى تنوّع المشاريع التنموية في اليمن.