2020-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على استفسار بشأن إجراءات حصول المطلقة على سجل للأسرة.

وأكدت الأحوال، في تغريدة لها عبر تويتر، أن السجل يمكن إصداره للمطلقة ويصلها لعنوانها الوطني من دون الحاجة لتوكيل أي شخص آخر، وذلك عن طريق حسابها في أبشر، أو حجز موعد إلكتروني وتجد الطلبات في تذكرة الموعد.

وتابعت الأحوال، في سياق آخر، أنه عند فقدان البطاقة الوطنية للمرة الرابعة وأكثر، يتم احتساب غرامة مقدارها ألف ريال.

وقالت الأحوال: إن هناك شروطًا للصورة لديها، منها أن تكون ذات خلفية بيضاء، وبدون نظارات أو عدسات، مع تغطية شعر الرأس.

Advertisements

وضمن الشروط أيضًا، يجب أن تكون الصورة حديثة وملونة، ويسمح بزينة خفيفة.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن الضوابط تشمل أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.

ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوهما.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







