انطفأ المحرك بالجو.. تفاصيل 16 ساعة لإنقاذ قائد طائرة الرش

2020-02-11

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

كشفت إمارة منطقة عسير تفاصيل حادث هبوط طائرة رش بشكل الاضطراري في منطقة وعرة في أصدار تهامة النماص شرق محافظة المجاردة.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري، في بيان: إنه استكمالًا للبيانات الصحفية السابقة حول حادثة هبوط الطائرة الاضطراري في منطقة وعرة في أصدار تهامة النماص شرق محافظة المجاردة، لطائرة رش من نوع THRUSH S2R-34 ذات محرك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للعمل في مكافحة الجراد الصحراوي، تلقى مركز التحكم بلاغًا عن هبوط اضطراري للطائرة التي أقلعت من مدرج الطائرات الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة في طريقها إلى السليل لتنفيذ إحدى مهامها المعتادة.

وأضاف: أنه تم التواصل مع قائد الطائرة الكابتن طه الحبر البشير الكباشي 68 عامًا سوداني الجنسية، حيث كان يطير على ارتفاع 500 متر تقريبًا عندما لاحظ بداية عطل في المحرك، وبدأ في محاولة الهبوط الاضطراري باتجاه منطقة كثيفة الأشجار، واستطاع خفض مستوى الارتفاع إلى أن انطفأ محرك الطائرة وحطّ بها فوق الأشجار في منطقة وعرة جدًّا وسط الجبال بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأشار ابن دوسري إلى أنه فور تلقي البلاغ وجه أمير منطقة عسير بتحرك الجهات المعنية، وعند الساعة 15:43 اكتملت استعدادات فرق الإنقاذ، وتم متابعة الحادثة من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة بأبها، وتم إنشاء غرفتي عمليات في محافظتي النماص والمجاردة بقيادة مدير الدفاع المدني بعسير، متابعًا أنه في الساعة 15:50 شارك طيران الأمن وطيران القوات الجوية في عمليات البحث للمساعدة في عملية البحث، ولصعوبة الوصول وتعذر الاستطلاع؛ بسبب كثافة الضباب تعذر إتمام المهمة، فيما انطلقت الفرق الميدانية من النماص والمجاردة والمكونة من الدفاع المدني والشرطة والمباحث وفريق ساعد وفرع الزراعة بالنماص، ونظرًا لوعورة الموقع وعدم تمكن الآليات من الوصول إليه، تحركت الفرق الميدانية سيرًا على الأقدام.

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وتابع متحدث إمارة عسير أنه: في الساعة 22:15 ليلًا من مساء الأمس وصلت فرقة الإنقاذ الأولى لموقع الطائرة، في حين كان قائد الطائرة قد تحرك من الموقع بحثًا عن مخرج من الوادي بعد انتهاء شحن هاتفه الجوال، واستمرت عمليات البحث 16 ساعة متواصلة بإشراف غرفة العمليات المشتركة التي كان يشرف عليها أمير منطقة عسير.

وكشف ابن دوسري أنه في تمام السابعة من صباح اليوم الثلاثاء عثرت الفرق الميدانية على قائد الطائرة في موقع يبعد عن مكان هبوط الطائرة 3 كيلو مترات باتجاه نقطة عقبة سنان، وكانت حالته مستقرة، ويشكو من التعب والإنهاك جراء المشي لمسافة طويلة وشدة البرودة، وقدمت له الإسعافات الأولية والماء والطعام، وبدأت الفرق في التحرك من جديد على مراحل باتجاه مركز خاط، حيث تم نقل الطيار إلى مستشفى المجاردة للاطمئنان على صحته.

وأشار ابن دوسري إلى أن غرفة العمليات المشتركة بالإمارة تلقت طلب التنسيق من هيئة الطيران منذ وقوع الحادثة، حيث وصل فريق مختص من مكتب تحقيقات الطيران المدني لمتابعة إجراءات التحقيق والكشف عن ظروف الحادثة.

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