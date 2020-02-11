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اتصال يبعث الأمل لأسرة فقدت طفلها قبل 21 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

أحيا اتصال هاتفي الأمل لدى أسرة في القطيف اختطف طفلها قبل 24 عاما من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، حيث تلقت الأسرة مكالمة قبل يومين من مديرية شرطة المنطقة الشرقية تطلب فيها المراجعة، على خلفية الاشتباه بالعثور على ابنهم المختطف "موسى علي الخنيزي" في 1420هـ.

وقال حسين الخنيزي شقيق المختطف لـ"مكة" إنهم راجعوا إدارة الأدلة الجنائية بالدمام، حيث سحبوا عينة من دم والدته، ولكن نتيجة الفحص لم تصلهم بعد، كما أن والده مسافر للخارج وسيعود خلال أيام، مبينا أن قصة اختطاف شقيقه ـ وترتيبه الرابع في الأسرة ـ سببت لهم الكثير من الألم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقيه أن المتابعة الأمنية لبلاغات فقد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط مواطنة خمسينية بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ 20 عاما، واتضح من إجراءات البحث وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد مستشفيات الدمام، الأول في 24 / 4 /1417 والثاني في 8 / 4 / 1420 وجرى إيقافها لاستكمال الإجراءات.