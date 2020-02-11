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ناشد ذوو سيدة باكستانية الجنسية، البحث عنها؛ بعد فقدها داخل المسجد الحرام قبل نحو ستة أيام، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.
وقال أحد أقربائها، في استغاثة تلقتها "الخليج 365": فُقدت خالتي "عزت خاتون" البالغة من العمر 54 عاماً الخميس الماضي قبل نحو ستة أيام عندما كانت برفقة أسرتها داخل المسجد الحرام لأداء الطواف، واختفت عن الأنظار فجأة ولم يتم العثور عليها حتى الآن، ولم تعد إلى مقر سكنها.
وأشار إلى أنهم أبلغوا الجهات الأمنية ووزارة الحج فيما لا يزال البحث جارياً عنها؛ حيث لا تعاني من أية اعتلالات نفسية أو صحية سوى أنها تشكو من آلام بسيطة في أنحاء متفرقة من جسدها.
ولفت إلى أنهم بحثوا عنها في المستشفيات وداخل أروقة المسجد الحرام، غير أنها لا تزال في قائمة المفقودين.
وتمنى ذوو " خاتون " البحث عنها، والتواصل معهم على الرقم 0544404250 والإدلاء بأي معلومة عن مفقودتهم حال العثور عليها أو الاتصال بأقرب مركز أمني.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 10:37 PM
اختفت عن الأنظار فجأة ولم تعد إلى مقر سكنها
ناشد ذوو سيدة باكستانية الجنسية، البحث عنها؛ بعد فقدها داخل المسجد الحرام قبل نحو ستة أيام، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.
وقال أحد أقربائها، في استغاثة تلقتها "الخليج 365": فُقدت خالتي "عزت خاتون" البالغة من العمر 54 عاماً الخميس الماضي قبل نحو ستة أيام عندما كانت برفقة أسرتها داخل المسجد الحرام لأداء الطواف، واختفت عن الأنظار فجأة ولم يتم العثور عليها حتى الآن، ولم تعد إلى مقر سكنها.
وأشار إلى أنهم أبلغوا الجهات الأمنية ووزارة الحج فيما لا يزال البحث جارياً عنها؛ حيث لا تعاني من أية اعتلالات نفسية أو صحية سوى أنها تشكو من آلام بسيطة في أنحاء متفرقة من جسدها.
ولفت إلى أنهم بحثوا عنها في المستشفيات وداخل أروقة المسجد الحرام، غير أنها لا تزال في قائمة المفقودين.
وتمنى ذوو " خاتون " البحث عنها، والتواصل معهم على الرقم 0544404250 والإدلاء بأي معلومة عن مفقودتهم حال العثور عليها أو الاتصال بأقرب مركز أمني.
، ذوو "خاتون" مفقودة الحرم.. يناشدون البحث عنها ،
المصدر : الخليج 365
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