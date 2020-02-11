، إعلاميون وإعلاميات يشيدون ببرنامج الشراكة بين "الإعلام" و"سكني": لفتة رائعة.. وانتظرناه طويلا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدوا أنها مبادرة خلاقة تضع الوزارة في مسارها المفترض الداعم لحملة شعلة التنوير

أشاد عدد من ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بالمملكة، ببرنامج الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الإعلام وبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، والذي أعلن موخراً وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عنها، منوهين بالجهود التي تبذلها وزارة الإعلام، لاسيما ما تقوم به لخدمة العاملين في الوسائل الإعلامية وإطلاقها الكثير من المبادرات لخدمتهم.

وقالت الكاتبة الإعلامية وناشطة الاجتماعية بدرية الجبر: "يعتب الكثير على وزارة الاعلام تأخرها في احتواء الإعلاميين من ناحية الأمان الوظيفي وبعض المستحقات وغيرها من الحقوق، ويبدو لي أن المفاجأة التي أقدم عليها وزير الإعلام تركي الشبانة في تقديم برنامج سكني بالتعاون مع وزارة الإسكان وتجسيد الحلم إلى واقع ليكون هناك حي مميز بالتقنيات والمرافق والخدمات الحديثة للإعلاميين، وكذلك القروض العقارية والإسكان التنموي، جميعها خدمات تبرهن حرص الوزارة على الكادر الإعلامي، وعلى سلامة واستقرار المهنة الإعلامية كباقي القطاعات التي تصب في طور التنمية والتقدم للوطن والمواطن".

من جهته، أكد رئيس تحرير صدى تبوك صالح المرواني، أن "هذا الأمر لا يستغرب، خصوصا في ظل قيادة أولت المواطن والمقيم جل اهتمامها، لاسيما في ظل العهد الزاهر الذي نعيش فيه في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-" مشيراً بأن ذلك يأتي ضمن منظمومة عمل شاملة في الإصلاح قائمة في جميع المجالات لخدمة المواطنين والوطن، رافعاً الشكر باسمه ومنسوبي الصحيفة لوزارة الإعلام التي تمر في مرحلة تطوير شاملة على هذه اللفتة الطيبة.

وأبان الصحافي والمستشار الإعلامي عبدالقادر عياد، أن "هذه المبادرة الخلاقة التي أطلقها وزير الإعلام هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وتضع وزارة الإعلام في مسارها المفترض الداعم للإعلاميين، والمساند لدورهم الوطني والاجتماعي الكبير، لا سيما وهم يحملون شعلة التنوير ويؤدون واجبهم السامي، نحو مجتمعهم. هذه المبادرة، وعوضاً عن أثرها المادي بتوفير الإسكان للإعلاميين؛ لها أثر نفسي عميق بما تولده من شعور بوجود جهة رسمية راعية للإعلام والمشتغلين به، سواء في القطاع الرسمي أو عبر المؤسسات الصحفية.. فشكراً لمعالي الوزير ولفريقه على هذه اللفتة الرائعة وغير المستغربة".

بدوره، يقول الزميل فايز الثمالي المحرر الاقتصادي بصحيفة مكة: "تبدأ متأخراً خيراً من ألا تبدأ، والحقيقة أن هذه الاتفاقية المنبثقة من خلال مبادرة نوعية هي دعم واضح للقطاع الإعلامي، ولاحتواء الإعلاميين أسرهم من خلال تقديم القروض العقارية المدعومة، وكذلك الـ 95 ألف ريال كقرض حسن، ومما لا شك فيه فإن الرسالة التي يقدمها الإعلاميون والتي تتنوع بين اقتصاد وسياسة وتقارير ونحوها، كانت تتضمن نقل هموم المواطن في المسكن حتى وصلت رسالتهم لأعلى سلطة في الدولة، وبالتالي فهم يستحقون أن يكونوا ضمن هؤلاء المواطنين، فلا يمكن أن يعيش الاعلامي أو الإعلامية في مسكن بالإيجار وهو دائما صوت المواطن، وكذلك ناقلاً لرسائل وزارة الاسكان".

وأضاف "الثمالي": "تأتي أيضاً مبادرة مشروع حي الإعلاميين خطوة جبارة، والتي ستكون بمثابة مجمعات سكانية تجمع زملاء المهنة في شتى المجالات، سواء المقروءة منها أو المسموعة أو المرئية، والتي ستخلق طابعا مميزا ونظرة مختلفة ستزيد من سقف الانتماء للقطاع الإعلامي في ظل تسرب عدد كبير من الزملاء في قطاعات أخرى، لذلك أعتقد أن وزارة الإعلام حاليا تخطو بشكل جيد نحو احتواء منسوبيها، وتعمل على خلق بيئة يفخر بها الإعلامي حينما يكون صمن حي مميز احتوى زملاء السلطة الرابعة".

أما الزميل "محمد آل فيه" مراسل مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك، فوصف الخطوة بـ"المميزة التي يسعد بها كل إعلامي، وما تقوم به وزارة الإعلام لنا كأبناء لهذا الوطن، ولوزارة الإسكان جهودها الخاصة التي تشكر عليها، لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتهم، لاسيما ممثلي الجهات الحكومية ومنسوبي الوزارات".

وثمن الكاتب "عبدالملك بن حامد الحربي"، وهو كاتب صحفي وروائي، مبادرة الشراكة بين وزارة الاعلام وبرنامج سكني، بأنها تخدم تلك الأسماء التي حرقت أوراق الصحف ورائحة الحبر الادخار لمستقبل أبنائهم في سبيل تقديم عمل صحفي وخبري ومحتوى إعلامي للمتلقي، قائلاً: "الأمثلة في ذلك كثيرة ومتعددة، ممن دهستهم عجلة العوز والحاجة، وليس آخرهم بالتاكيد جارالله الحميد، إن كنا نفتش عنهم في مدن وقرى المملكة العربية السعودية. ووجه "الشكر الكبير لمعالي الوزير تركي شبانه على هذه المبادرة واتمنى ان تشمل كل من يقفون خلف الكاميرات من مصورين بالاضافة الى الصحفيين".

وقالت الدكتورة ناهد باشطح، رئيسة صحيفة أبعاد: "مما لا شك فيه أن مبادرة شراكة وزارة الإعلام مع برنامج سكني تعتبر مبادرة مهمة؛ لأنها جاءت في الوقت الذي يحتاج فيه الإعلامي السعودي إلى الثقة في مهنته، وأيضاً إلى التمتع بالخدمات التي تقدمها وزارة تهتم بمهنته، وتسعى إلى الوصول بها إلى أعلى مستويات الجودة".

وأضافت: "أما الإعلان عن حي الإعلاميين فإنه حلم يتحقق على يد وزير لم يظهر في الأضواء ليعلن عن مبادرات وهمية، بل أن مبادرة الشراكة مع برنامج سكني أعلنت عن نفسها بتسليم الوزراء مفاتيح السكن لعدد من الإعلاميين".

فيما أعرب عدد من الإعلاميين والكتاب الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي عن سعادتهم الغامرة بمشروع إسكان الإعلاميين، ووصفت الكاتبة هيلة المشوح عبر حسابها في "تويتر" ومن خلال وسم #إسكان_الإعلاميين، المشروع بأنه "لفتة رائعة من وزارة الإعلام"، مؤكدة أن ولادة المشروع ثمرة لتوجيهات قيادتنا التي تحرص دائماً على دعم الإعلام والإعلاميين وتوفير كافة التسهيلات لهم.

من جهته، علق الإعلامي الشهير أحمد العرفج على المشروع بالقول: "اللهم زِد وبارك"، في حين قال الإعلامي عبدالله المديفر: "إن مشروع التمكين الإعلامي الذي يقوده وزير الإعلام على مستوى الإعلاميين وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية مشروع كبير، وسيؤثر بشكل عميق على الصناعة الإعلامية و إسكان الإعلاميين إحدى المبادرات لهذا المشروع الكبير".

أما الكاتبة فداء البديوي فلفتت إلى أن خدمات إسكان الإعلاميين مُبشّرة بالفرص، معربة عن اعتزازها بالمشروع، الذي "طالما انتظره الإعلاميين ويطمحون لمعايشته قريبا".وزارة الإعلام وزير الإعلام تركي الشبانة وزارة الإسكان وزير الإسكان ماجد الحقيل برنامج سكني