محمد بن مسعود - الدمام - نقطة أمنية في الجوف ضبطت الكمية ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، اليوم (الثلاثاء)، كمية من الحشيش في إحدى النقاط التابعة للقوات الخاصة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد القوات الخاصة العقيد عبدالله البرير، أن نقطة أمنية تابعة للقوات الخاصة بالجوف ضبطت كمية تقدر بـ40 كيلوجرامًا من الحشيش كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 09:41 PM نقطة أمنية في الجوف ضبطت الكمية Advertisements القوات الخاصة اليمنية تحبط تهريب "حشيش" قبل وصوله إلى الحوثيين القوات الخاصة اليمنية تحبط تهريب "حشيش" قبل وصوله إلى الحوثيين ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، اليوم (الثلاثاء)، كمية من الحشيش في إحدى النقاط التابعة للقوات الخاصة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد القوات الخاصة العقيد عبدالله البرير، أن نقطة أمنية تابعة للقوات الخاصة بالجوف ضبطت كمية تقدر بـ40 كيلوجرامًا من الحشيش كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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