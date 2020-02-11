، بعد موافقة لجنة الاحتراف.. المدغشقري فانيفا "فتحاويًّا" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم المدغشقري الدولي فانيفا إيما أندرياتسيما، بعقد يمتدّ حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.
اللاعب تواجد في الدوري السعودي هذا الموسم مع نادي أبها؛ حيث لعب 14 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، وسبق له تمثيل منتخب بلاده، كما خاض عدة تجارب احترافية في الدوري الفرنسي؛ أبرزها مع أندية: كان، ونانت، وسوشو.
إدارة نادي الفيحاء حصلت على موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تسجيل اللاعب بدلاً عن التشيلي روني فرنانديز، الذي تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.الفيحاء
بعد موافقة لجنة الاحتراف.. المدغشقري فانيفا "فتحاويًّا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-11
أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم المدغشقري الدولي فانيفا إيما أندرياتسيما، بعقد يمتدّ حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.
اللاعب تواجد في الدوري السعودي هذا الموسم مع نادي أبها؛ حيث لعب 14 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، وسبق له تمثيل منتخب بلاده، كما خاض عدة تجارب احترافية في الدوري الفرنسي؛ أبرزها مع أندية: كان، ونانت، وسوشو.
إدارة نادي الفيحاء حصلت على موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تسجيل اللاعب بدلاً عن التشيلي روني فرنانديز، الذي تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:54 PM
أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم المدغشقري الدولي فانيفا إيما أندرياتسيما، بعقد يمتدّ حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.
اللاعب تواجد في الدوري السعودي هذا الموسم مع نادي أبها؛ حيث لعب 14 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، وسبق له تمثيل منتخب بلاده، كما خاض عدة تجارب احترافية في الدوري الفرنسي؛ أبرزها مع أندية: كان، ونانت، وسوشو.
إدارة نادي الفيحاء حصلت على موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تسجيل اللاعب بدلاً عن التشيلي روني فرنانديز، الذي تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.
، بعد موافقة لجنة الاحتراف.. المدغشقري فانيفا "فتحاويًّا" ،
المصدر : الخليج 365
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