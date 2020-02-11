شكرا لمتابعة خبر عن حكم من تسحر بعد أذان الفجر بالخطأ (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ خالد المصلح، اليوم الثلاثاء، عن حكم من تسحر بعد الفجر ظنًا منه أنه مازال الليل.

ورد ” المصلح ” على استفسار متابعة تقول أن والدتها تسحرت واكتشفت بعد ذلك أن الفجر آذن من فترة، قائلا إنه ليس عليها ذنب.

وقال ” المصلح ” في هذه الحالة لا يوجد مشكلة في استكمال الصيام.