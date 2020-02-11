شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة رفض زوجها الإنفاق على أولاده تطالب أحضارة للمحكمة بالقوة الجبرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة العدل اليوم الثلاثاء، خطوات رفع دعوى نفقة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن : ذا كان الأب راتبه ضمان والأطفال بحضانة الأم ولا يُسمح بخصم راتبهم الضماني الإ بموافقته وهو رافض إن ينفقه عليهم أو يتنازل عن حقهم للأم ورافض الحضور للمحكمة وهم رافضين أحضارة بالقوة الجبرية”.

وردت الوزارة قائلة : يمكن رفع دعوى (نفقة) عبر الرابط التالي:اضغط هنا

ثم التقدم بالطلب بعد اكتماله لمحكمة الأحوال الشخصية لأخذ موعد، وتنظر المحكمة في الطلب وفق المقتضى الشرعي والنظامي، ونسعد بتواصلك.