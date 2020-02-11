شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة لمياء آل سعود سفيرة للنوايا الحسنة في أحد برامج الأمم المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقع اختيار القائمون على برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود؛ لتكون سفيرةً في الدول العربية للبرنامج الأممي الذي يعمل في أكثر من 90 دولة.

وتشغل الأميرة لمياء منصب أمين عام مؤسسة ” الوليد “ للإنسانية، التي يترأسها الأمير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.

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واختيرت الأميرة في المنصب الجديد خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي في أبوظبي.

وقالت الأميرة لمياء في تعليق على قرار اختيارها: ” فخورة بتعييني كأول سفيرة للنوايا الحسنة للمنطقة العربية، في الحقيقة هذه فرصة كبيرة لي، ولمؤسسة الوليد الإنسانية للعمل مع الشركاء من خلال برامج مبتكرة ومبادرات ملهمة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة “.

ويقدم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدعم لسكان المدن والمستوطنات البشرية؛ من أجل مستقبل حضري أفضل.