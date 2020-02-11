شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طبيب يوضح كيفية التعامل مع شريك الحياة المضطرب نفسياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح استشاري الطب النفسي، أ. د طارق الحبيب، كيفية التعامل مع شريك الحياة الذى يعاني من اضطراب نفسي مزمن مثل اضطراب ثنائى القطب.

وقال، خلال لقائه فى برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، إن على الفرد أن يكون لديه وعي بطبيعة المرض الذى يعاني منه شريكه، ومشددًا على ضرورة تحديد نوعية المرض.

وأضاف أن مرض اضطراب ثنائي القطب من الممكن السيطر عليه، مضيفا أن بعض عظماء التاريخ عانوا من هذا المرض.

وشدد على ضرورة استمرار تناول المريض للدواء باستمرار وبشكل منتظم حتى لا تحدث له انتكاسة.