شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو « العمل» ترد على تظلم موظف :« لم يتم فصله» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تظلم موظف في إحدى الشركات، حيث تم التحقيق في التظلم والوقوف على الحالة من قبل الإدارة المختصة مع الشركة، كما تبين أن الإنذار الموجه للموظف هو الإنذار الثاني

وقالت الوزارة في توضيحها أن الإنذار وجه للموظف بسبب إغلاقه للمنشأة أثناء ساعات العمل الرسمية ولم يتم فصله، كما أن مسؤول المنشأة الذي ظهر في المقطع هو مشرف العمل وهو “سعودي” الجنسية.

وأضافت: تم التأكد من استمرارية العامل في عمله، وأخذ التعهد اللازم على المنشأة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الموظف إلا بما يتوافق مع أنظمة العمل.