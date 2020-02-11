شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : موجة أمطار ورياح نشطة غدًا الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع باحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني رياح نشطة غدا الاربعاء على أجزاء من مناطق الشرقية والكويت والبحرين والأمارات. كما توقع الحصيني رياح نشطة على الربع الخالي وشرق منطقة مكة وغرب عمان، حيث شدد على قائدي المركبات بتوخي الحذر. وحذر من هطول أمطار متفاوتة على الباحة وعسير وجازان والربع الخالي والإماران وعمان

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