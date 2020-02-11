كشف المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض عن عدد مخالفي الذوق العام المضبوطين خلال الشهر الماضي. وأوضح أن إجمالي عدد المخالفين بلغ 222 مخالفاً، 126 رجلاً و96 امرأة. وأضاف أن المخالفات المضبوطة شملت ارتداء ملابس غير لائقة في الأماكن العامة، حيث أوقعت العقوبات النظامية بحقّ المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم 96 امرأة.. ضبط 222 مخالفاً للذوق العام في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.